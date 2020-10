PORDENONE La parola d'ordine è sempre la stessa: prudenza. Il numero di contagi da Covid-19 è in continua ascesa, ecco perché ieri mattina, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nessuno dei partecipanti ha voluto sbilanciarsi troppo in vista di Ognissanti. «Da qui a una settimana ammette l'assessore Emanuele Loperfido il quadro potrebbe radicalmente mutare. E' una qualcosa che vorremmo scongiurare, ma potremmo trovarci a dover stare a casa. In un nuovo lockdown». Difficile, in questo momento, fare previsioni. «Al momento ha riferito il viceprefetto vicario Alessandra Vinciguerra le celebrazioni nei giorni del 31 ottobre, 1 e 2 novembre sono consentite. Sempre però all'interno del perimetro normativo attuale che, però, potrebbe essere anche cambiato». Anche il vescovo della diocesi di Concordia-Pordenone, Giuseppe Pellegrini, si è riservato di decidere nei prossimi giorni le opportune comunicazioni in merito ad eventuali celebrazioni. Una domanda i sindaci se la sono posta: i cittadini potranno recarsi in cimitero per commemorare i parenti defunti?



L'EVOLUZIONE

«Oggi è possibile fa presente Loperfido domani non si sa. Se i camposanti dovessero rimanere aperti al pubblico, sarà necessario osservare le misure anti contagio da Covid-19. Non è da escludere che potremmo chiedere l'aiuto dei volontari, all'esterno come all'interno, perché vengano regolati i flussi di persone e perché vengano evitate forme di assembramento. Detto questo, siamo in attesa di conoscere le evoluzioni».



I FURTI

Sul fronte della sicurezza saranno comunque potenziati, in vista di Ognissanti, i controlli all'esterno dei cinque cimiteri della città. Questo per evitare furti ai danni delle auto in sosta e in abitazione. Saranno mirati e riguarderanno anche la circolazione stradale. Questo significa che i cittadini vedranno sul territorio, oltre ai carabinieri e alla polizia, anche un maggior numero di agenti di polizia locale a presidio dei punti più sensibili. I vigili saranno rigorosamente in divisa e, pertanto, ben visibili: «Questo altro non farà che aumentare la percezione di sicurezza - evidenzia Loperfido - argomento tanto caro ai pordenonesi e non solo». L'invito ai cittadini, comunque, è di non lasciare nulla in vista nelle automobili parcheggiate all'esterno dei camposanti. Più borse e oggetti personali di valore sono in vista, più i malintenzionati potrebbero tentare di rubarli. Ecco perché è stata, ancora una volta, raccomandata la massima attenzione e, soprattutto, la tempestiva segnalazione alle forze di polizia di movimenti o persone sospette. Si sa: quello di Ognissanti è un periodo di spostamenti e di ritrovi importanti. I controlli, come detto, saranno potenziati ma anche i cittadini devono fare sino in fondo la loro parte. Per quanto riguarda i cimiteri, ieri mattina, proprio in vista di Ognissanti, c'è stata una riunione tecnica in Municipio.



I LAVORI

Buone notizie arrivano da Torre dov'è in dirittura d'arrivo il completamento del primo lotto dell'intervento relativo all'ampliamento del camposanto. E' previsto anche un secondo lotto che, a conclusione del progetto, porterà ad avere 229 ossari, 619 loculi su un campo di inumazione di 1050 metri quadrati. «In questo momento ha spiegato l'assessore Walter De Bortoli stiamo cercando di predisporre un percorso guidato e sicuro, così che i cittadini possano raggiungere con facilità anche l'area più prossima al cantiere. A Rorai sono stati risolti i problemi delle infiltrazioni d'acqua, mentre in quello di Villanova è stata predisposta la rimozione di un cumulo di terra. Non ci sono particolari problemi nei cimiteri del centro, di Vallenoncello e Villanova. Al di là di tutto martedì il dirigente di settore effettuerà un sopralluogo affinché ogni cosa sia al proprio posto».

