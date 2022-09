Malore dopo il raduno, ciclista in arresto cardiocircolatorio rianimato e salvato

SACILE - Un ciclista di Gaiarine, colto da malore mentre rientrava da un raduno, è stato salvato nella tarda mattina di oggi, domenica 18 settembre, a Sacile. L'uomo, 58 anni, era assieme a un amico e stava rientrando verso casa. All'altezza di Polcenigo ha cominciato ad accusare qualche malessere, giunto in via Villorba a Sacile è caduto dalla bicicletta perdendo conoscenza.

Il ciclista non dava segni di vita. L'amico gli ha prestato i primi soccorsi e ha allertato il 112. La sala operativa del soccorso regionale ha inviato sul posto un'ambulanza e l'automedica con a bordo un medico anestesista. L'uomo era in arresto cardiocircolatorio. E' stato rianimato sul posto e trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone, dove si trova in osservazione. In via Villorba è intervenuto anche un equipaggio dei carabinieri di Fontanafredda.