PORDENONE - Prima ha rischiato di investirlo con l’auto, perché la sagoma era stata letteralmente inghiottita dal buio della notte. Poi lo ha atteso in una zona più sicura, gli ha fatto la paternale e gli ha regalato il giacchino catarifrangente in dotazione obbligatoria nella propria vettura affinché riuscisse ad arrivare sano e salvo a destinazione. Protagonisti dell’episodio - accaduto alcuni giorni fa - il neo consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Markus Maurmair, per oltre 15 anni sindaco di Valvasone Arzene e ora primatista di preferenze del centrodestra nella consultazione dello scorso 2 e 3 aprile, e un anonimo ciclista straniero, che aveva appena finito il proprio turno al lavoro e stava facendo il proprio rientro a casa, presumibilmente a Rauscedo, sotto il diluvio.

«Mi stavo spostando da Spilimbergo verso Valvasone Arzene - racconta Maurmair in un post che ha raccolto centinaia di consensi -: erano circa le 21.30. C’era pioggia e la strada era bagnata, il buio era pesto. Poco dopo la curva a “S” di Gradisca, davanti a me il rosso vivo dei fanali di un furgone che, accendendosi improvvisamente, oltre a sottolineare una frenata, mi hanno fatto intuire un movimento secco verso il centro della carreggiata: la manovra improvvisa di chi evita qualcosa, qualcuno. Dopo pochi secondi passo nello stesso punto ed ecco, lungo il ciglio della strada, un’ombra nera, secca e praticamente invisibile - prosegue il resoconto di quel momento -. Si intuisce che è un uomo solo dal riflesso dei fanali che mettono in luce il bianco del vecchio ferro su cui pedala. Ancora una volta una persona che ama sfidare la sorte. Poco dopo l’abitato di Provesano di San Giorgio della Richinvelda, mi fermo e aspetto l’arrivo del ciclista notturno in un luogo protetto dove potergli parlare. Arriva ondeggiante, come l’avevo visto poco prima, e sfodera il classico sorriso di chi sa di avere qualche cosa da dover dire a propria giustificazione. Gli chiedo se ama la vita. Mi risponde che certamente è così. E allora gli consegno il giubbetto ad alta visibilità che ho preso dalla mia macchina, lo aiuto a indossarlo e gliene dico quattro ben in fila prima di augurargli un rientro in sicurezza fino a casa. Si era perfino dimenticato di accendere la luce posteriore che, incredibilmente, funzionava. A questi ragazzi che vengono a trovare fortuna nelle nostre campagne - si conclude il racconto del consigliere regionale - è da spiegare bene che la roulette russa la facciano con altri strumenti, non con le nostre strade, in bicicletta rischiando di coinvolgere nel loro gioco persone che non hanno nulla a che vedere con la loro vita».