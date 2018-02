Investito dall'auto sulla Cimpello Sequels: grave un ciclista di 31 anni

di Paola Treppo

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (Pordenone) -a dinei pressi dello svincolo, sulla Cimpello Sequals in località Rauscedo.Mancavano pochi minuti alle 7.30 di oggi, mercoledì 14 febbraio, quando undi 31 anni, cittadino indiano residente in zona, è statoda un auto. L'automobilista ha dato subito l'allarme e ha prestato i primi soccorsi; ha chiamato il numero unico di emergenza Fvg, il Nue 112 e la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'elicottero, decollato dalla elibase Hems di Campoformido.Valutato dall'equipe medica dell'elisoccorso, il ciclista è stato trasportato con una ambulanza proveniente da Spilimbergo all'ospedale di Pordenone, in codice giallo; nell'impatto con la auto, il 31enne ha riportato; è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Per tutti gli accertamenti e la viabilità la polizia stradale di Spilimbergo. Sul posto anche i vigili del fuoco.