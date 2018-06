Ciclista investito e ucciso da â€‹un'auto: sbalzato per 10 metri

SAN QUIRINO - Ciclista investito e ucciso da un'automobile poco dopo le 15, lungo la strada regionale 251, all'altezza dello stabilimento della Snua, in comune di San Quirino (Pordenone). Sul posto stanno operando i carabinieri del Comando provinciale, che stanno svolgendo i rilievi per stabilire la dinamica dell'accaduto e identificare la vittima.



Da quanto si è appreso, l'urto è avvenuto in prossimità della doppia curva che immette nel lungo rettilineo della Comina, da cui si entra a Pordenone. Il ciclista, dopo essere stato centrato dal veicolo, è stato sbalzato per circa dieci metri: la morte è avvenuta all'istante nonostante i tempestivi soccorsi del personale del 118 giunto dal vicino ospedale cittadino. Disagi alla circolazione in ingresso in città per chi proviene dalla pedemontana.

