Escursione in bici nella notte: cade in un tratto sterrato, grave ciclista

di Paola Treppo

POLCENIGO (Udine) - Undi 42 anni è stato soccorso nella notte in località, in via San Michele, a, lungo un tratto di strada sterrata che stava percorrendo con un amico.Erano circa le 23 di ieri, martedì 22 maggio, quando è scattato l'allarme, lanciato dall'amico. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato una automedica e una ambulanza per soccorrere il ciclista,dopo essere rovinato sulla strada sterrata.L'automedica è riuscita a raggiungere il punto in cui si è verificato l'incidente ma, viste le condizioni del tracciato, l'ambulanza ha dovuto fermarsi prima. A quel punto è stato necessrio l'intervento di un mezzo dei vigili del fuoco. I pompieri hanno supportato l'equipe della automedica per il trasporto del ciclista ferito fino alla autolettiga. Poi la corsa all'ospedale.