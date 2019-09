La pedalata con gli amici finisce male: ciclista cade a Piancavallo

PORDENONE - Un ciclista di 50 anni è caduto subendo la lussazione di una spalla e diverse escoriazioni mentre pedalava, con altre quattro persone, a Piancavallo, scendendo dal Collalto, nei pressi di Casera del Medico.



Sul posto sono giunti i tecnici della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico. A chiamarli è stato un ex soccorritore del Cnsas, che si trovava in bici con l'infortunato e che ha prestato i primi aiuti all'uomo, stabilizzandolo.



Poco dopo sono arrivati i tecnici che si trovavano già in zona, nei pressi di Forcella Giais, dove stavano effettuando un sopralluogo. A bordo del furgone del Soccorso Alpino c'era anche un'infermiera, che ha potuto stabilizzare ulteriormente il ferito. Quest'ultimo è riuscito, con l'aiuto dei soccorritori a risalire autonomamente un tratto di un centinaio di metri per raggiungere il furgone, con il quale è stato condotto attraverso la pista forestale alla strada asfaltata in località Castaldìa, dove è stato preso in carico dall'ambulanza del 118. Presenti anche i Vigili del Fuoco.

