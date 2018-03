Cade con la mountain bike, batte la testa e sviene: grave un ciclista

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONTANAFREDDA e AVIANO (Pordenone) - Cade con lamentre sta facendo un giro in bici e resta gravemente ferito alla testa un uomo didi 57 anni, T.U. le sue iniziali. L'iè accaduto poco prima delle 16 di ieri, martedì 13 marzo, a San Martino di Campagna, nel comune di Aviano, lungo la strada regionale 251, in prossimità della rotonda.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di, l'uomo ha perso il controllo dellacui era in sella ed è rovinato sull'asfalto. A dare l'allarme, vedendo steso a terra privo di sensi, sono stati alcuni automobilisti di passaggio.Sul posto, inviati dalla centrale Sores di Palmanova, sono giunti l'elicottero da Campoformido e una ambulanza, in codice giallo. All'arrivo della equipe sanitaria, il 57enne era. Stabilizzato, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso. Nell'impatto, l'uomo ha riportato un serio trauma alla testa e al volto. Le sue condizioni sono