Risse tra pregiudicati, la Questura chiude per 45 giorni il pub "C'è chi c'ha"

PORDENONE - Nel pomeriggio di oggi 19 aprile la polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di sospensione dall'attività, per 45 giorni, del locale "C'è chi c'ha" di Porcia via della Centa 3.



La sospensione è stata decisa dopo il grave episodio verificatosi nel corso della scorsa nottata di venerdì 19 aprile, con l'ennesima lite tra persone pregiudicate, ubriache e ferite, che ha impegnato ben due volanti della Questura per diverse ore. Erano stati identificati due uomini con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio ed entrambi in evidente stato di alterazione alcolica, e uno di loro addirittura portato in pronto soccorso per intossicazione da alcol.



Il pubblico esercizio di Porcia, ricorda la Questura, non è nuovo a simili episodi: già in passato si sono registrate risse, furti, aggressioni o presenza di persone moleste o ubriache, che ingenerano allarme tra i residenti.

