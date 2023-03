SESTO AL REGHENA - «Quali sono le prospettive per i ragazzi del nostro Comune? La scuola primaria sta per chiudere e mancano anche gli spazi di aggregazione dedicati a loro». È la preoccupazione espressa in una lettera aperta indirizzata all'amministrazione comunale, stilata dai componenti del comitato "Ridiamo vita a Sesto" e consegnata ieri mattina in municipio. Un gruppo ristretto ma compatto di cittadini, di cui fanno parte ex esponenti della politica locale e persone vicine alle famiglie con bambini e ragazzi. Per il sodalizio, l'imminente chiusura della primaria Dante Alighieri (dove per il terzo anno sono mancate le condizioni per avviare la classe prima) costituisce «una grande perdita per un contesto paesano che era già in notevole difficoltà». L'analisi del sindaco reggente Andrea Nonis sulla scelta di puntare sul "polo unico" a Bagnarola, non ha convinto il comitato, che ritiene che «il plesso dovrà gestire una situazione difficile per il sovraccarico in termini di studenti, ma soprattutto per la mancanza di una mensa, che da diversi anni costringe gli alunni a consumare il pasto sul proprio banco». «Siamo sicuri che anche i cittadini di Bagnarola dichiarano dal comitato avrebbero preferito vedere i soldi investiti nella realizzazione di una nuova ala della scuola primaria Cicuto e di una mensa, così da accogliere in modo confortevole un numero di alunni in crescita, piuttosto che nella nuova sede della polizia municipale».



I SOLDI "SPRECATI"

Nel mirino del gruppo, infatti, c'è anche la cifra investita dal Comune per la realizzazione degli uffici dela polizia locale nell'ex delegazione di Bagnarola: 1 milione 200mila euro. Per quanto riguarda la scuola Dante, che sta per chiudere, gli esponenti di "Ridiamo vita a Sesto" evidenziano che «di recente sono stati rifatti interamente il cortile e la recinzione di una struttura che tra qualche mese sarà chiusa, oltre alla corsia di sosta per un pulmino scolastico. Siamo consapevoli che i lavori programmati hanno tempi di realizzazione lunghi e prevedono penali nel caso non vengano svolti, se già appaltati. Ma continuiamo a non capire come non si sia tenuto conto dei numeri relativi alla natalità, il cui calo è noto da tempo». Nella lettera si fa riferimento anche al tempo libero dei ragazzi. Viene lamentata «l'assenza di un progetto organico che comprenda attività e soprattutto strutture liberamente accessibili in sicurezza, evitando il famoso "salto della recinzione", come avviene nei campi dell'impianto sportivo comunale». Stando al comitato, alcuni ragazzini scavalcherebbero la recinzione dell'area di viale degli Olmi per entrare nel campo sintetico di calcio gestito dalla società sportiva di Bagnarola Sesto. Il gruppo aveva richiesto anche la realizzazione di un piccolo campo da basket attraverso un'altra lettera indirizzata all'amministrazione.



LE FUGHE

«Il borgo a poco a poco si sta svuotando commentano gli esponenti di Ridiamo vita a Sesto. La mancanza di servizi non solo non favorisce l'arrivo di nuovi abitanti, ma costringe anche gli attuali residenti a usufruire di servizi presenti nei comuni limitrofi, penalizzando le poche attività rimaste e indebolendo le relazioni sociali, vitali in paesi piccoli come il nostro». «Non intendiamo scaricare tutta la responsabilità di questa situazione sull'amministrazione è la conclusione, la quale certamente non può intervenire sulle scelte personali dei cittadini, ma rimane il fatto che una prospettiva, una direzione o una visione andavano date».