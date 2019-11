Esce in bici, Flavio trovato morto in un fossato: aveva solo 52 anni

di Alberto Comisso

CHIONS - Un uomo di 52 anni, Flavio Favaretto, è stato trovato senza vita nel fosso che costeggia l'ex strada provinciale 1. Il corpo esanime è stato avvistato ieri mattina, poco prima delle 9, da un agente della polizia locale, alle dipendenze del comune di Pravisdomini, che ha immediatamente chiamato il 112. Non si esclude che il decesso possa essere avvenuto martedì sera e che l'uomo sia morto per ipotermia dopo aver perso i sensi. Al momento non è stato infatti possibile sapere da quanto tempo si trovasse all'interno del fossato. In via Marconi è giunta subito un'ambulanza del 118 dall'ospedale di San Vito al Tagliamento, mentre per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i militari della stazione di Azzano Decimo. Per l'uomo, però, non c'era più nulla da fare.