Un chilometro di salsiccia sfida il diluvio: ma il doppio panino funziona

di Valentina Silvestrini

SAN QUIRINO Un chilometro di salsiccia sfiorato e una raccolta fondi destinata all'Area giovani del Cro che ammonta a 7.402 euro, nonostante la pioggia a dirotto di un maggio molto poco primaverile. È stata comunque un successo la prima edizione di 1000 metri di solidarietà, organizzata domenica a San Foca dagli Amici della salsiccia, che oltre alla soddisfazione per aver sfiorato il chilometro di insaccato hanno registrato il calore dei tanti marciatori che non hanno ceduto al maltempo e si sono presentati per fare i 7...