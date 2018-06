La chiesetta degli incappucciati: si flagellavano, divennero ricchissimi

di Paola Treppo

PINZANO AL TAGLIAMENTO (Pordenone) - Sorge lungo un percorsol’, a Valeriano di. La cappella primitiva era stata edificata nel punto in cui si incrociavano la via Concordia e la via cosiddetta dei “Submontana Castella”, quella che oggi si chiama Pedemontana. Viandanti,e mercanti dovevano poi attraversare il guado del fiume Tagliamento a Pinzano, a piedi o in barca, diretti in quella che oggi è l’Austria e che un tempo era la terra del Norico.La chiesa faceva parte in origine di un complesso più grande, che comprendeva anche un; la presenza della Confraternita dei Battuti, religiosi di un ordine monastico che si flagellava, guardando in vita alla sola salvezza dell’anima dopo il trapasso, è attestata già agli inizi del Trecento in un manoscritto della Biblioteca Marciana di Venezia.Le fonti d’archivio documentano, nel corso del tempo, l’aumento della disponibilità finanziaria della fraterna che si arricchì sempre di più grazie alle, ai legati testamentari, ai lasciti, a donazioni e a prestiti. Ne nacque un ingente patrimonio immobiliare costituito da numerosi terreni di proprietà o in affitto nei paesi di Castelnovo, Gaio, Lestans, Sequals, Travesio, Toppo, Colle di Arba, Meduno, Tramonti di Sotto, Istrago, Vacile, Spilimbergo ma anche a Dignano, Cisterna, Coseano, Carpacco, Pozzo di Codroipo, Ragogna e Gemona.A Valeriano, accanto alla chiesa e al cimitero, furono eretti o acquisiti alcuni edifici che usavano i membri della Confraternita: la casa della confraternita con un cortile, la sala del consiglio per le riunioni, case in piazza e nel centro abitato.Il sodalizio disponeva di solai per il ricovero dei cereali e del fieno, delle cantine del Consiglio e del piccolo ma indispensabile hospitale, documentato almeno dal 1500 e attivo fino all’inizio del 1800. Con spirito misericordioso, i confratelli davano infatti assistenza spirituale e sanitaria ai pellegrini, a soldati, a donne con bambini, a mercanti e a viandanti.In origine i Battuti erano un movimento penitenziale, i cui membri si distinguevano per il caratteristicoche veniva calato sul viso e un rozzo abito aperto sulla schiena, per la flagellazione; in Italia nacquero nella seconda metà del 1200 con il desiderio di. I loro statuti ricordano gli obblighi religiosi dei confratelli: l’autoflagellazione, che nel tempo diventò meno cruenta, la partecipazione alle processioni, recitando le orazioni popolari, il versamento della quota sociale nella festa della Madonna delle Candele, il 2 febbraio, a favore dei poveri; e poi la ricerca della pace e della concordia tra gli associati, pena l’espulsione.La chiesa dell’ospedale di Santa Maria dei Battuti di Variano ha un’aula coperta con una volta a botte, una abside orientata a est, una semplice facciata a capanna che sui conclude con un piccolo campanile. È uno scrigno d’arte che ha subito gravi danni a causa del terremoto del 1976, quando gli affreschi della facciata furono staccati e portati all’interno, dove sono tutt’ora visibili insieme a opere dell'epoca del Rinascimento. In occasione dell’iniziativa, nell’estate 2018 l’oratorio resta sempre aperto dalle 9 alle 18; nel caso si trovino le porte chiusa si può chiedere la chiave a una residente che abita vicino alla chiesa.