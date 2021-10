Claire D alla finalissima del Premio Mia Martini

SAN VITO - È passato un anno dall'annuncio della finalissima, spostata poi a causa del Covid-19, ma finalmente si è arrivati a un passo dall'esibizione sul palco che potrebbe cambiare la vita di una cantante sanvitese d'azione. Dal 5 all'8 dicembre si terrà infatti la finale del prestigioso Premio Mia Martini 2020, a Bagnara Calabra, paese natale dell'artista e tra i protagonisti dell'evento nazionale ci sarà anche Claire D., unica cantante del Friuli Venezia Giulia, che si è meritata il biglietto per l'ultima prova.



IL NOME D'ARTE

Claire D. è il nome d'arte di Chiara Lo Presti, sanvitese d'adozione, che con la sua voce lo scorso anno aveva conquistato la giuria d'eccellenza, presieduta da Franco Fasano, con al fianco Mario Rosini e Roberta Bonanno, durante la semifinale che si era tenuta a Scalea.

IL BRANOSolamente tu è il titolo del brano inedito che aveva presentato alla commissione artistica e che fa parte del suo primo lavoro discografico intitolato Voglio vivere così, promosso dall'etichetta discografica Maine Wine Records. Brano che presenterà dunque a inizio dicembre. Intanto sono già visibili su Youtube, in versione videoclip, tre brani dell'album: Piove, Goccia di luce e Capitani coraggiosi. La presentazione del disco si è tenuta lo scorso 6 agosto al Grand Hotel San Pietro di Taormina sotto l'egida del Festival jazz di Taormina alla quale è seguito un minitour estivo in terra di Sicilia e in Abruzzo in cui ha preso parte alla rassegna jazz Chieti sotto le stelle con ospite Daniele Di Bonaventura.



IL VIDEOCLIP

«In vista della finale di dicembre, uscirà il videoclip della canzone - annuncia Claire D. - realizzato durante il periodo del lockdown, proprio in attesa di disputare la finale». Video che ha coinvolto una delle dimore storiche più note di San Vito. «Grazie alla disponibilità della famiglia Zuccheri, le riprese sono state fatte all'interno di questo splendido palazzo in pieno centro, calcato da artisti famosi assieme a Toni Zuccheri». Il videoclip, realizzato da Mabe, Deep Mind Film Factory & Big Reel Studios con la regia di Mattia Bello, Alessandro Andolfato e Tony Roman, uscirà ufficialmente su Youtube il 19 novembre. Cantante professionista fin dall'adolescenza, in Voglio vivere così la talentuosa artista siciliana, ma ormai sanvitese a tutti gli effetti, è anche compositrice insieme a Beppe Frattaroli, autore e arrangiatore di tutto il progetto. Claire D. racconta «che è davvero un onore essere arrivata tra i finalisti di un così importante concorso, che celebra una delle artiste italiane più amate e che ha contribuito ad arricchire la mia passione per il canto e la musica».



I TRAGUARDI

La cantante non è nuova a traguardi prestigiosi in quanto è già stata vincitrice della XX edizione di Percoto canta nel 2007 e, recentemente, nella sezione inediti, ha riportato un'ulteriore vittoria al XXI Festival Voci d'oro di Montecatini Terme. Nata a Taormina, Chiara è a proprio agio nella città dell'Amalteo. Ha incominciato a studiare musica da bambina e a soli 16 anni ha debuttato con la cover band Sezione Ritmica. Trasferita a Roma per gli studi universitari, comincia a collaborare con il cantautore Beppe Frattaroli e nel tempo prende parte a numerosi concorsi di levatura nazionale arrivando sempre in finale. Una passione per il canto e la musica che Chiara Lo Presti ha ereditato dalla nonna materna, mezzo soprano del coro di Santa Cecilia. Una dote che ha coltivato nel tempo. Ha poi saputo farsi notare sul nostro territorio, grazie alle numerose collaborazioni con artisti e associazioni culturali rinomate, quali il Cem cultura e musica di Pordenone, Molino Rosenkranz di Roberto Pagura, Il Passe Partout di Porcia e Parole note di Roveredo in Piano. Per Claire D. scatta ora il conto alla rovescia in vista della finale.