UDINE - «La situazione è tragica, sono molto vicino alle famiglie. Conoscendo il fiume la speranza di trovarli vivi si assottiglia di ora in ora, più il tempo passa e più diventa complicato recuperarli. Piene di questa portata non sono inusuali, ma non capisco come mai si trovassero lì in quelle condizioni. La piena non arriva dal nulla». Così parlava ieri pomeriggio l'assessore di Premariacco Antonio Michelutti, tra i primi ad arrivare sul posto, in rappresentanza dell'amministrazione comunale guidata da Michele De Sabata, per seguire le operazioni di ricerca dei tre ragazzi dispersi: Patrizia Cormos, 21 anni, nata a Colleferro (Roma) e residente a Campoformido (Udine); Bianca Doros, rumena di 23 anni e un ragazzo di 25 anni di origine rumena e residente a Udine.



I lavori si sono concentrati non solo nella zona di "Premariacco beach" ma anche dal successivo collegamento stradale tra le due sponde del fiume, ovvero le frazioni di Orsaria e Leproso. «Il fiume Natisone è un pezzo della nostra vita, scandisce i tempi di noi residenti, ma ha le sue regole. Come accade per la montagna, anche il corso d'acqua va conosciuto e rispettato. Evidentemente i tre ragazzi non lo sapevano - ha aggiunto Giovanni Paoloni, uno dei residenti che vive a poca distanza dal luogo dove i tre ragazzi sono stati trascinati via dalla corrente. - Il carattere torrentizio del corso d'acqua porta a questi aumenti improvvisi di livello e bisogna prestargli massima attenzione». Il dato per esempio emerso ieri dai rilevatori ha consegnato una piena di quasi 2 metri e mezzo in poche ore. A Leproso un altro residente si affaccia su uno dei pochi pertugi che la vegetazione lascia per osservare il Natisone: «un livello di crescita così rapido lo avevamo visto l'ultima volta cinque anni fa; già in passato abbiamo assistito a tragedie del genere». Proprio a Orsaria si è costituito il campo base dei soccorsi con i Vigili del Fuoco a coordinare, affiancati dai tecnici del CNSAS, dalla Croce Rossa e dai Carabinieri della Compagnia di Cividale e dalla stazione locale. Sul posto anche il consigliere regionale Elia Miani che da cividalese la zona la conosce bene: «Non mi sarei aspettato un'emergenza simile in questa stagione. Purtroppo la situazione appare grave: l'acqua è cresciuta rapidamente, ingrossata per le piogge cadute nelle valli».



IL MALTEMPO IN PROVINCIA

Allagamenti, incidenti stradali, smottamenti e frane. Un bollettino che si è aggiornato di ora in ora quello relativo all'ondata di maltempo che ieri ha interessato il Friuli. Se nella notte e all'alba di venerdì l'area più colpita è stata quella della bassa friulana - con diversi allagamenti tra Fiumicello Villa Vicentina e San Giorgio di Nogaro dove sono stati chiusi due sottopassi nelle ore successive la perturbazione ha colpito l'area orientale della provincia friulana, tra San Giovanni al Natisone, Manzano, Cividale, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio e Cormons (60 millimetri di precipitazioni sono stati registrati in tre ore a Montemaggiore e alle Malghe Mersino). Alle 11.30 una altra cella isolata è entrata sulla regione dal Veneto, spostandosi da ovest verso est con fulmini, pioggia e grandine di piccole dimensioni interessando Codroipo e Tavagnacco. Successivamente nel pomeriggio ancora una nuova ondata da Cervignano è passata su Palmanova e Udine. Segnalata la chiusura del guado sul torrente Cornappo a Nimis, allagamenti di abitazioni a Gonars, una frana consistente a Dolegna del Collio, nelle frazioni di Mernico e Scriò, interessando la strada per il valico a 100 metri dal confine con la Slovenia. Oltre un centinaio le chiamate arrivate al comando dei Vigili del Fuoco di Udine; accanto a loro impegnate anche le squadre di Protezione civile per diversi interventi nei comuni di Sedegliano, Torviscosa, San Leonardo. Molti gli incidenti dovuti al fondo stradale non drenante: due auto coinvolte tra Cervignano e Torviscosa lungo la SS 14, con due feriti lievi; altro schianto anche lungo la SS 13 Pontebbana in comune di Tavagnacco, all'altezza della ex HypoBank: un violento frontale che ha visto coinvolti un suv e un'auto. Per fortuna i danni sono stati più per i veicoli che per le persone che erano a bordo, che hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportati all'ospedale di Udine per accertamenti. Oggi dall'alba previsti miglioramenti.