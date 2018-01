Separata dalla sorellina, Milena contattata dalle tv e da una sensitiva

di Giuliano Pavan

SACILE - La richiesta di aiuto di Milena Marostegan non è caduta nel vuoto. La 41enne di Pasian di Prato, che a Sacile ha visto nascere la propria sorellina prima che le venisse strappata dopo una breve convivenza in undi Trieste, è statache si è offerta di aiutarla a trovare Michela. «Non so se mi affiderò a lei - ha detto Milena - Non credo molto a queste cose, ma è bello constatare che qualcosa finalmente si è mosso dopo quasi vent'anni di ricerche senza esito». Dopo essere venuta al mondo in una casa famiglia di, Milena si è trasferita a Sacile con la madre naturale e il suo nuovo compagno, nonché padre di Michela. E proprio ieri la madre naturale, con cui Milena praticamente non ha quasi più rapporti, si è fatta viva fornendo un dettaglio in più alla figlia: «Michela era bionda e riccia, e ha gli occhi azzurri». Un dettaglio che è riaffiorato anche nella memoria di Milena, che fino a due giorni fa diceva di ricordare soltanto le manine della sorellina.Oltre alla sensitiva anche diverse televisioni hanno deciso di raccontare la storia di Milena e, per quanto possibile, di darle una mano. «Ieri pomeriggio il telefono non smetteva di suonare - racconta sorpresa - Non so nemmeno come comportarmi, io non sono mai stata in tivù (sorride, ndr). So che l'esposizione mediatica può darmi una mano a trovare Michela, che è l'unico mio obiettivo»...