Ceolini riapre la sua piazza a "Non solo pezzi di legno", il festival internazionale degli artisti di strada (in tutto il mondo conosciuti con il termine di Buskers), in programma il prossimo fine settimana. Una data un po' inusuale per questo atteso appuntamento, dopo due anni di sosta a causa della pandemia. Problemi tecnici hanno infatti indotto gli organizzatori a separare la manifestazione dal Pic Nic di Ceolini, già tenutosi a fine maggio. Molti attendevano l'evento, perché a Ceolini l'atmosfera, con Non solo pezzi di legno, quando Mangiafuoco fa baracca e burattini, diventa infatti magica. Già perché se è vero che si riapre, è altrettanto vero che in quei due giorni Ceolini si trasforma in un unico grande palcoscenico, chiuso al traffico, dove i protagonisti saranno loro, gli artisti e il loro pubblico. Un pubblico attento alle performance di giocolieri, cantastorie e artigiani, che arrivano qui da ogni parte d'Italia per presentare le loro ultime novità. Molti sono già passati e si sono misurati in passato con questa piazza, per altri sarà la prima volta.

A proporre la manifestazione è, ancora una volta, l'Associazione sportiva Ceolini, tra le fondatrici dell'Anap, l'Associazione nazionale arti performative, nata con il patrocinio di Regione Fvg, Comune di Fontanafredda, Pordenone with Love e con il sostegno della Fondazione Friuli.



ANTEPRIME

Il festival prenderà il via sabato, dalle 10, per concludersi domenica alle 23. «Sarà un'edizione nuova - racconta Gabriele Rossetti, la mente che fin dall'inizio organizza tutto questo - che potrà avvalersi di nuovi spazi e che permetterà di ricreare ancor meglio lo stile da festa popolare d'altri tempi». Molti gli artisti che si alterneranno nei due giorni. Così, sabato, ci sarà il gruppo Gioca la piazza di Firenze, che in un angolo del paese allestirà giochi di legno, riproponendo le antiche tradizioni popolari, dai giochi da tavolo a quelli a terra, per un'animazione senza tempo. Ci saranno poi Le marionette di Belelli, che arrivano da Bologna, per un approccio moderno a quest'arte di strada. Si potranno ammirare il cantante e chitarrista Jimmy Rock, la ninfa delle bolle di sapone, il pittore Salvador Dalì e altri buffissimi personaggi. Da Treviso arriverà l'eccentrico fantasista Manuele Pascal, con lo spettacolo Prestige, tipico dell'arte di strada, con esilaranti gag, giocoleria ed equilibrismi. Da Torino, invece, arriva il Fourhand Circus, artisti di circo contemporaneo, con uno spettacolo di acrobazie aeree, trapezio e corda. Fabio Saccomanni, da Livorno, è invece un parlatore e affabulatore satirico, che spazia tra politica, religione ed economia, mettendo in evidenza contraddizioni e finti tabù. Non mancherà la giocoleria, con i Bricco e Bracco di Ferrara, con tutto il repertorio classico del settore. Un gradito ritorno quello delle Hostress, che nella loro impeccabile divisa da viaggio propongono gag folli, musicali e piene di soprese, con un repertorio che va da Bach ai Beach Boys, dai Queen a Pharrell Williams. Il tutto rigorosamente a cappella.

DOMENICA

Domenica si aggiungeranno Alberto De Bastiani, da Treviso, più volte ospite a Ceolini con i suoi personaggi, a partire dai tradizionali Arlecchino e Pulcinella. Il bolognese Capitan Bretella si esibirà in uno spettacolo di illusionismo e giocoleria, con virtuosismi e sorprendenti numeri con il fuoco. A dare il via agli spettacoli musicali I teatrini viaggianti, dalle 17 alle 21 di sabato e domenica. Un'orchestrina viaggiante di musicanti e affabulatori d'altri tempi e d'altri luoghi, vestiti di ingranaggi e marchingegni musicali in perfetto stile steampunk, che si muoveranno negli gli spazi liberi della piazza. Domenica protagonisti i cinque musicisti del Brassato Drum, con un lungo e variegato repertorio tra standard jazz ed etnici, soul, ska e pachanka. Ma Non solo pezzi di legno non si limita solo a questo. L'edizione 2022 vedrà anche la presenza dell'Associazione sacilese di astronomia, che permetterà tutti di ammirare la luna, che in quei giorni si proporrà al massimo della sua bellezza. Non mancherà l'area ristoro, con l'Osteria di Non solo pezzi di legno, che propone molte specialità del territorio, a partire dal Montasio della Latteria di Fontanafredda. Per i più piccoli nei due giorni si terranno diversi laboratori, per creare direttamente con le mani o con la mente, maschere, poesie, oggetti con il fieno e il legno; il tutto grazie alla collaborazione con Gradiba. E, infine, ricordiamo la piazza con le bancarelle degli artigiani. «Pezzi unici, frutto di lavoro e sapiente maestria nel lavorare e modellare materie prime e forme», ricorda ancora Rossetti.