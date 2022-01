Nuovo centro vaccinale a Pordenone: è quello di Ponterosso in zona industriale

PORDENONE - Inaugurato questa mattina, 31 gennaio 2022, alla presenza del vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, e delle autorità civili e militari della Destra Tagliamento, il Centro Vaccinale Ponterosso, iniziativa che mutua quella posta in essere da Confindustria Alto Adriatico lo scorso dicembre in Real Asco Park a Pordenone per accelerare la campagna vaccinale dei cittadini.

Centro Vaccinale Ponterosso

Il centro prevede 4 linee vaccinali in grado di accogliere fino a 400 persone al giorno tra le 8.30 e le 19; è stato avviato in collaborazione con il Consorzio Industriale Ponterosso, la cooperativa sociale Futura, insediata in Zipr, che ha messo a disposizione i locali della propria sede, i comuni del Sanvitese e altri partner: Asfo, Croce Rossa Italiana e Cooperativa Medici cure primarie. «I centri stanno funzionando molto bene, a Vallenoncello - ha spiegato il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti - vacciniamo mille persone al giorno e mi auguro che questo possa, ora e in futuro, alleviare le fatiche della Cittadella della Salute. Oggi inauguriamo questo hub con lo stesso spirito che ci ha sin qui accompagnati, ossia quello di affiancare in modo sussidiario la sanità regionale. Questa struttura servirà i cittadini di tutti i comuni del mandamento e anche le industrie perché, com'è noto, i sabati (Open Day, NdA) sono dedicati alle vaccinazioni dei lavoratori delle nostre aziende». Per quanto riguarda infine le nuove disposizioni per i lavoratori in tema di Green pass, Agrusti ha aggiunto: «Sono sempre stato a favore dell'obbligo vaccinale, credo non ci saranno contraccolpi, le aziende hanno dimostrato di sopportare tutte le difficoltà per uscire definitivamente dalla pandemia, quindi ben vengano ulteriori misure restrittive».