Centri estivi, il parroco alza la voce e protesta contro le nuove regole: "Sono ingiuste"

PORDENONE - Una lettera aperta indirizzata a chi amministra il «bene pubblico nazionale, regionale e locale». Daniele Fort, parroco della parrocchia San Giorgio Martire di Porcia, ha utilizzato il proprio profilo Facebook per parlare dei centri estivi ai tempi del Covid-19 tra difficoltà organizzative e costi insostenibili per le famiglie. Quello di don Fort è un messaggio rivolto ai genitori, così che mamme e papà si facciano portavoce di un’istanza «affinché sia data la possibilità a tutti i ragazzi di poter partecipare alle attività estive». La lettera-appello non è finita nel vuoto. E’ stata ripresa, commentata a condivisa da molti genitori e anche da parroci. «Siamo riusciti ad avere tutte le indicazioni per aprire il centro estivo (che noi tradizionalmente chiamiamo Grest) - si legge nella missiva indirizzata agli amministratori - seguendo tutte le indicazioni e le linee che avete elaborato perché queste iniziative, tanto care ai ragazzi e giovani, possono avvenire in tutta la maggior sicurezza per prevenire il contagio da Covid-19. Molte parrocchie, purtroppo, non potranno aprire e anche altre realtà piccole non ce la faranno a mettere in atto tutte le prescrizioni. Per questo motivo verrà a mancare un importante momento di aggregazione, di socializzazione e condivisione, nonché verrà a mancare un importante appuntamento educativo per i nostri giovani. E noi a denti stretti, con la dedizione di molti - annuncia don Daniele Fort - ci siamo riusciti non perché più bravi, ma perché disponiamo di luoghi e strutture più adeguate e di molte persone disponibili».

I COSTI

Nulla, però, è gratis. «I gel disinfettanti, gli educatori specializzati, l’impossibilità di poter usare i soliti volontari, la qualificazione del personale, l’organigramma richiesto per fare la equipe educativa - evidenzia il parroco - sono cose che costano tanto. Praticamente le spese sono lievitate quasi del doppio. Naturalmente questo va a pesare sulla retta delle famiglie, che è aumentata rispetto all’anno passato di circa il 30 per cento. Ma ci ha confortato il fatto che c’è il bonus centri vacanze, che è di 1200 euro: 100 euro per 12 settimane. Le famiglie - lo scrive ironicamente - ce la possono fare. Purtroppo ci è venuto un sospetto che oggi la dichiarazione dell’Inps ci ha confermato. Il bonus non sarà per tutte le famiglie,ma solo per quelle in cui i genitori lavorano entrambi. Perché legato al bonus bebè. Capisco che per i neonati e i bambini piccoli se uno dei due genitori è a casa allora può prendersi cura del figlio, ma qui parliamo di ragazzi che sono da 90 giorni chiusi senza socializzare, ritrovarsi con gli amici, che non vedono l’ora di giocare insieme. Parliamo di adolescenti, non di neonati». La riflessione-domanda del parroco è presto fatta: «Perché il figlio di due genitori che lavorano, e che quindi hanno anche una buona risorsa economica, può andare al Grest (a costo zero) e invece il figlio di due genitori, di cui uno non lavora magari perché licenziato, non ci potrà andare perché la famiglia non può permettersi di pagare la retta? Questi ragazzi staranno in giro in bicicletta per il paese, mentre nel loro oratorio che frequentano tutto l’anno ci sono gli amici che insieme giocano e si divertono? Costretti a guardare, a restare fuori? Invito quindi tutti gli amministratori a rimediare a questa discriminazione affinché sia data la possibilità a tutti i ragazzi di poter partecipare alle attività estive. E’ il vostro compito - tuona - quello di trovare le giuste risposte». © RIPRODUZIONE RISERVATA