Incendio all'alba in segheria: il cane abbaia e sveglia il padrone

SPILIMBERGO - È stato il cane a dare l’allarme. Ha continuato ad abbaiare finchè il padrone di casa non si è svegliato, si è alzato e ha scoperto che nella sua segheria era scoppiato un incendio. È successo ieri notte a Mostacins, una borgata di Castelnovo. I Vigili del fuoco di Spilimbergo, supportati dai colleghi di Maniago, alle 5.30 sono intervenuti per spegnere le fiamme. Il fuoco ha completamente distrutto un macchinario usato per tagliare tronchi. Le cause sono di natura accidentale, anche se non sono state ancora chiarite. A scatenare l’incendio potrebbe essere stata qualche piccola scintilla che è sprigionata durante la lavorazione dei tronchi e che poi ha covato nella segatura fino a scatenare le fiamme che hanno distrutto il macchinario. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo. Ultimo aggiornamento: 12:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA