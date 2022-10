Maltempo, masso si stacca e precipita sulla strada a Castelnovo Foto

CASTELNOVO DEL FRIULI (PORDENONE) - A causa del maltempo e delle forti precipitazioni, la notte scorsa, nel territorio del comune di Castelnuovo del Friuli, lungo la viabilità che collega Castello con Vigna, da un versante si è staccato un masso di componente argillosa. Fortunatamente in quel momento non stavano transitando veicoli. Si è attivato il Comune che, per mezzo del coordinatore della Protezione civile comunale (il vicesindaco), ha provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. Il masso di tipo argilloso è stato ridotto in elementi più piccoli.