CORDENONS - Si affacciano già i primi problemi con le casette di Natale che come ogni anno animano le feste in piazza della Vittoria, l'arena degli spettacoli. Un po' le tante persone che le frequentano, molto di più la musica che in quel luogo si suona, così qualcuno che abita in centro finisce col patire il rumore che si crea, soprattutto nelle serate dove si esibiscono dei dj ospiti della manifestazione. «Uno stress non da poco» conferma Cristina che a causa della combinazione tra il riverbero che si forma e la posizione della sua abitazione, sente arrivare la musica «amplificata 10 volte». Insomma, un vero disturbo che impedisce il normale riposo. «Ieri sera, dato che la musica noi la sentivamo come se fosse dentro casa e sinceramente non volevo assolutamente creare nessun tipo di disagio chiamando le forze dell'ordine, mi sono rivolta direttamente al nostro vice sindaco».



L'INTERVENTO

Centrando il bersaglio, dato che notoriamente Andrea Serio oltre che di politica si intende anche di locali che fanno musica, essendo uno dei due gestori del Coco Loco, insieme a Michele Ronchese. Anzi, l'estate scorsa anche lui ebbe qualche problema di rumore segnalato da un residente che abita vicino all'Eurosporting, nella zona del Dream Village. Una situazione piuttosto comune quando la musica è suonata ad alto volume all'aperto.



LA SOLUZIONE

Tornando alle casette, pare che la scelta di chiamare il vice sindaco si sia effettivamente rivelata vincente. «Spiegando la situazione è subito intervenuto, facendo abbassare al dj i bassi». La spiegazione tecnica è la seguente: i bassi sono i toni che vanno dai 50 ai 100 Hz, quelli cioè più cupi, grevi, all'opposto degli acuti che sviluppano frequenze più alte che spesso risultano meno problematiche alle nostre orecchie. I bassi possono invece disturbare di più perchè per la loro natura creano vibrazioni che solitamente si avvertono infatti più pesanti e fastidiose. Risolto il problema, Cristina e Serio si sono risentiti anche il giorno dopo, a bocce ferme, e lei ha potuto spiegare meglio la sfortuna dei suoni che per tutta una serie di motivi raggiungono la sua abitazione non solo non attutiti, ma addirittura amplificati.



LA GARANZIA

Il vice sindaco ha garantito di aver dato ulteriori disposizioni alla ditta che fornisce il service per la musica alle casette, con nuove e più stringenti raccomandazioni sia per il volume da usare che per la qualità dello stesso (appunto i bassi). Contenta, Cristina ha voluto rendere pubblica la sua soddisfazione e ringraziare Andrea Serio. «A volte basta parlare e le cose si possono risolvere in modo tranquillo e pacifico, senza minacce o altro», ha concluso la signora che ora potrà dormire sonni tranquilli. Alla prossima serata cordenonese con dj e musica in piazza si saprà se la soluzione trovata è anche duratura.