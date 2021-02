PORDENONE E UDINE - I contagiati sono stati centinaia, molti di più rispetto a quelli della prima ondata. Operatori, certo, ma anche e soprattutto anziani. I morti, anche. Spilimbergo e San Vito i centri più colpiti, con lunghe liste di addii senza una carezza, una mano da stringere. Le ferite però vanno oltre, non si limitano agli strappi emotivi di vite spezzate e affetti presi e portati via da un virus. Le case di riposo da mesi vivono in delle specie di bolle isolate, nel tentativo di proteggere gli ospiti dalla minaccia ma con l’effetto di spegnere non solo il contagio, ma anche la voglia di reagire, la gioia della visita settimanale di un parente, il bello della vita. Ora però si vede la luce: è generata dai numeri, dalla quantità di vaccini già somministrati e da un grado di protezione che ha convinto i direttori delle strutture del Friuli Occidentale a lanciare un appello: «Riaprire le case di riposo al pubblico per uscire dall’isolamento».

IL VERTICE

Oggi i responsabili delle residenze protette saranno a colloquio con i vertici dell’Azienda sanitaria. Sul piatto ci sarà una proposta unanime: riaprire le case di riposo in sicurezza, puntando su una copertura vaccinale ormai ampia (considerate le seconde dosi, quelle che proteggono davvero) e su dati relativi ai contagi praticamente azzerati. Al momento le regole sono dettate dai Dpcm, che sostanzialmente riducono al minimo le aperture ai parenti delle residenze. Ma si cerca più spazio di manovra, ragionando sugli ospiti vaccinati e sui tamponi rapidi ai visitatori. «Il tutto - spiegano all’unanimità i direttori del Pordenonese - per tornare alla normalità e alleviare le sofferenze di anziani sempre soli».

I NUMERI

«In provincia di Pordenone si registra la situazione migliore di tutta la regione». Le parole sono quelle dell’epidemiologo Fabio Barbone, capo della task force regionale per il Covid. «Nell’ultima settimana - ha proseguito - non abbiamo rilevato alcun nuovo focolaio nelle residenze per anziani del territorio». Zero nuovi contagi nelle strutture della provincia di Pordenone, in concomitanza con la penetrazione dei vaccini. È il primo vero dato importante da quando è partita la campagna. Nel Friuli Occidentale un terzo degli ospiti ha già ricevuto da circa una settimana la seconda dose. Tra loro, nessun contagiato. Un altro terzo ha superato il Covid ed è protetto in modo naturale. La parte restante sta attendendo la seconda dose. La copertura è quasi totale e anche tra gli operatori si supera il 70 per cento dopo i dubbi iniziali.

IL CASO

L’unico focolaio emerso nelle ultime settimane si trova a Casa Serena. Gli ospiti contagiati sono una quindicina e molti avevano già ricevuto la prima dose del vaccino, che com’è noto non protegge a sufficienza ma offre comunque una copertura contro le forme gravi della malattia. E infatti gli anziani positivi sono tutti asintomatici, nessuno escluso. «Si tratta di un fatto normale, e che nessuno abbia sintomi è incoraggiante», ha spiegato il direttore Giovanni Di Prima.

IN CORSIA

La prima fase della campagna vaccinale, che sta terminando in tutta la regione, aveva anche l’obiettivo di proteggere gli ospedali. E anche in questo senso arrivano ottime notizie dalla sanità pordenonese, ormai praticamente libera dai contagi dopo la pesante ondata autunnale. L’unico focolaio delle ultime settimane si è verificato - tra la prima e la seconda dose del vaccino - al Dipartimento di salute mentale. L’ospedale vero e proprio, dove si combatte la pandemia in prima linea, lavora a pieno regime e senza assenze per Covid.

Un mix, quello tra case di riposo immuni e personale sanitario protetto, che costituisce la prima linea difensiva nei confronti della pandemia. Un obiettivo che per ora sembra essere stato centrato. Per questo ora è fondamentale ridare agli anziani delle residenze la libertà di poter incontrare i propri familiari e di uscire da un lungo e doloroso isolamento.

