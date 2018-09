Le rubano la collana, ma la casalinga scaraventa il ladro a terra

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - In bicicletta le, la casalinga non ci sta, lo acciuffa e lo scaraventa a terra. Pensava di mettere a segno un "colpo" con estrema facilità il malvivente che ieri pomeriggio verso le 17 ha affiancato in bicicletta una 55enne casalinga di Azzano Decimo. I due stavano percorrendo via Cappellari a Porcia in sella alle rispettive due ruote, quando improvvisamente la donna è stata raggiunta da uno sconosciuto che le hala catenina in oro.La donna, nonostante lo spavento, non si è persa d’animo tanto da riuscire a raggiungere il ladro, dell’apparente eta’ di 25 anni, magro, alto, carnagione chiara, capelli ricci di colore castano, indossante un cappellino tipo baseball dicolore grigio scuro. Dopo averlo vigorosamente afferrato per gli abiti e lo zainetto,a terra. L’uomo ha perso la catenina, lasciandola a terra e si èvelocemente. Per la donna il tempo di rientrare ad Azzano per chiamare il112.