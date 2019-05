Casa vacanze a Piancavallo? In estate o inverno ci pensa Facebook...

di Lorenzo Padovan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVIANO -è una stazione turistica davvero singolare: non esiste di fatto un nucleo storico e i residenti stabili sono soltanto un centinaio. In realtà, si sussurra che vivano in quota 12 mesi l'anno solo poche decine di persone e gli altri abbiamo scelto di far inserire la residenza nei loro documenti di identità, tramite l'ufficio anagrafe del Comune di Aviano, soltanto per scongiurare l'Imu sulle seconde case, che ha un'aliquota molto elevata. In ogni caso, sono censiti oltre 2.500 immobili, gran parte dei quali possono finire nell'orbita del sistema degli affitti stagionali, qualora i proprietari non volessero farne un utilizzo esclusivo per sé e la famiglia.L'IDEAUna delle problematiche più diffuse per chi in passato ha cercato un appartamento stagionale - principalmente per l'inverno, ma sempre di più anche per l'estate - era l'incontro tra domanda e offerta. Esistono, infatti, delle agenzie specializzate che fanno - dietro adeguato e doveroso compenso - da tramite tra proprietari e affittuari, ma restava una zona grigia, molto ampia, di case che potenzialmente potrebbero essere cedute temporaneamente in locazione, ma che per svariate ragioni restavano inesorabilmente chiuse. Ecco allora una soluzione alternativa venuta in mente ad alcuni frequentatori abituali del Piancavallo. Creare uno spazio sui social dove far emergere le offerte, così da rendere un servizio all'intera comunità. Da qui la nascita della, che ha come scopo la promozione degli appartamenti che i proprietari offrono ai turisti interessati a soggiornarvi. «I turisti - si legge nella pagina di presentazione di questa proposta originale - possono scrivere la loro richiesta all'email piancavalloholidays@email.it descrivendo quale appartamento interessa, il periodo in questione, il numero delle persone, eventuali esigenze (animali, fumatori, ecc). Qualsiasi proprietario di appartamento, che intende pubblicare il proprio immobile, può inoltrare la richiesta al medesimo indirizzo di posta elettronica. Per vedere le foto degli appartamenti basta andare sul link foto».DETTAGLIImportante la precisazione che accompagna la descrizione, a firma degli amministratori del profilo sui social: «Si tenga presente che questa pagina non ha alcuno scopo di lucro, ma solo l'intento di mettere in contatto persone interessate ad affittare e proprietari che intendono dare in locazione il proprio immobile». Partita da poche settimane, la pagina sta spopolando. Sono già centinaia i seguaci e soprattutto sono svariate le trattative già andate a buon fine. La prossima stagione estiva - la prima dall'attivazione di questo strumento - si preannuncia dunque all'insegna della crescita dei visitatori, anche grazie allo slancio d'affetto per il Piancavallo che hanno dimostrato gli ideatori della proposta. Che, va sottolineato nuovamente, è gratuita.