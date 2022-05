Si era parlato delle difficoltà legate alla gestione di un’abitazione. Era uno dei punti di peso maggiore nel conto (maggiorato di circa 2mila euro l’anno) che si ritroveranno a dover pagare le famiglie friulane, schiacciate nella morsa della crisi dei prezzi energetici. Ma la casa in sé, di questi tempi, quanto costa? E un affitto? Si scopre, grazie a un rapporto ufficiale attinto da più attori del settore, con in testa Immobiliare.it, che i prezzi delle abitazioni del Friuli Venezia Giulia hanno raggiunto i livelli massimi da circa cinque anni. E per quanto riguarda gli affitti va anche peggio, perché la progressione assume l’aspetto di un’impennata.



I DATI



Si parla di prezzi medi, anche se successivamente si scenderà più nel dettaglio affrontando anche le singole differenze provinciali. E si parte da una casa da comprare. Sogno per molti proibito e obiettivo di vita per altri. Attualmente in Friuli Venezia Giulia servono 1.606 euro il metro quadro per assicurarsi un alloggio di proprietà. Per trovare un valore simile bisogna tornare all’agosto del 2015, quando il prezzo medio il metro quadro per la casa era arrivato a 1.609 euro. Allora però la tendenza era quella alla discesa, a causa di una crisi di settore che si sarebbe protratta fino ai prodromi della pandemia. Oggi invece i prezzi sono in salita. E se da un lato per gli agenti immobiliari può anche delinearsi come una buona notizia, per chi deve comprare si tratta dell’ennesimo aumento del periodo.



LOCAZIONI



Si passa poi agli affitti, ambìti da tante famiglie che non possono permettersi un mutuo oppure che non hanno la prospettiva di rimanere nello stesso luogo per sempre o per un lungo periodo. E qui arriva la vera “mazzata” per i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Quello della vendita secca di immobili, infatti, è un aumento (sì) ma tutto sommato contenuto. Quello dei canoni di locazione, invece, è un vero e proprio scatto verso l’alto. Un’impennata. E il trend è iniziato all’alba della pandemia. Allora, a gennaio 2020, in regione si pagavano 7,7 euro al mese per ogni metro quadro in affitto. Oggi invece si arriva a quota 8,77 per le stesse abitazioni. A pesare sono molti fattori, e questa volta sì c’è un effetto dettato anche dalla crisi dell’energia e dai costi sostenuti anche dai proprietari delle abitazioni. L’impennata definitiva si è verificata poi all’inizio di quest’anno.



LE DIFFERENZE



Qual è la provincia in cui abitare costa di più? E la più economica? Le tabelle degli esperti del settore dicono anche questo. Si scopre così che vivere a Trieste o nella piccola provincia che comprende anche la città costa come nessun altro posto in Friuli Venezia Giulia. La vendita di un immobile schizza addirittura a quota 2.010 euro il metro quadro (unico valore sopra la barriera dei duemila euro in regione), mentre per un affitto si spendono 9,58 euro al mese per ogni metro quadro. Trieste, un affare da ricchi. A Pordenone, invece, i prezzi più bassi in assoluto in tutto il Friuli Venezia Giulia. Nella Destra Tagliamento per la vendita sono chiesti 1.186 euro il metro quadro, dato questo ampiamente al di sotto della media della nostra regione. Per quanto riguarda gli affitti, invece, sempre a Pordenone ci sono gli affari più convenienti, con una media di 7,46 euro il metro quadro per ogni mese.

Per quanto riguarda invece la provincia di Udine, ci si avvicina di nuovo ai dati medi regionali, così come avviene per quanto riguarda Gorizia. Nel Friuli Centrale comprarsi una casa costa in media 1.321 euro il metro quadro, con fortissime differenze tra la città e la sua provincia. Per quanto riguarda i canoni di locazione, a Udine e dintorni si spendono 7,73 euro il metro quadro per ogni mese di permanenza.