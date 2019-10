Una casa e servizi di lusso per dare l'ultimo saluto ai propri cari

di Michelangelo Scarabellotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILE - Viene inaugurata oggi alle 17 in via Bandida la Casa degli angeli. Si tratta di una casa funeraria, uno spazio nuovo e più accogliente dove custodire i propri cari dal momento del decesso fino all'ultimo saluto. Un luogo dove trovare servizi che rendano il lutto e la sua gestione, sia dal punto di vista burocratico che pratico ed emotivo a misura di tutti. «La morte - sottolinea Mauro Salvador, a nome dei Servizi Funebri Salvador - è uno dei momenti che più mette in evidenza la nostra condizione di umana...