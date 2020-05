Casa di riposo di Spilimbergo, su 42 tamponi trovato un solo ospite positivo: è asintomatico

SPILIMBERGO - Il 27 sono stati eseguiti 42 tamponi agli ospiti residenti nella casa di riposo di Spilimbergo, dove erano state riscontrate due positività tra il personale. Una persona – pur se asintomatica – è risultata positiva al tampone ed è stata immediatamente posta in isolamento nel nucleo separato appositamente predisposto. Sono stati effettuati i tamponi a tutti gli altri ospiti della residenza per anziani. Si conferma che, allo stato attuale, non sono presenti ospiti od operatori con sintomi evidenti, così come sta avvenendo da quasi tre mesi dall'adozione delle restrizioni delle visite dall'esterno e grazie al ligio comportamento degli operatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA