PASIANO - Un nonno o una nonna da “adottare”, per tendere una mano a chi vive gli ultimi anni in una Casa di riposo. È la proposta lanciata da una giovane mamma, Brianna Marie, su Facebook in seno all’iniziativa “Nonni, noi bambini siamo vicini a voi”, promossa dal Gruppo genitori per Pasiano al fine di dare un tangibile segnale di vicinanza agli anziani di “Casa Lucia”. Ai bambini di Pasiano, e non solo, un mese fa è stato infatti chiesto di realizzare dei disegni e dei messaggi di solidarietà, che verranno inviati ai nonni della struttura di riposo di via Roma, da oltre due mesi isolati dal resto del paese e dai familiari, a causa del distanziamento obbligatorio per contenere il contagio dal Covid-19.



L’INIZIATIVA

Però Brianna Marie, per qualcuno di loro vorrebbe fare molto di più. La giovane americana proviene da Yachats, contea di Lincoln, nello stato dell’Oregon, ma attualmente risiede nel Pordenonese insieme con il marito e la figlioletta Bella. Si trova in Italia ad affrontare il confinamento contro il virus, mentre la sua famiglia d’origine è oltre oceano, con il Corinavirus che sta colpendo pesantemente anche l’America. Una sera la mamma statunitense ha scritto al gruppo Genitori per Pasiano, lasciando nella pagina Facebook “Sei di Prata se..”, un messaggio dal forte significato solidale: «I nonni di mia figlia sono negli Stati Uniti, ma vorremmo dare gioia a quelli della vostra comunità. Possiamo “adottare” un nonno della vostra struttura?». Una proposta spontanea e inattesa, subito recepita da unamamma dei “Genitori per Pasiano”, che ha inoltrato il messaggio alla direzione di Casa Lucia, sperando che magari l’adozione di un nonno senza rete parentale diventi una pratica comune. «Abbiamo dato alla famiglia americana tutti i recapiti e il nome del direttore e ci auguriamo che la proposta diventi una bella realtà», considera la rappresentante del gruppo pasianese, che ha seguito la raccolta dei disegni dedicati agli anziani.



I DISEGNI

L’iniziativa “Nonni, noi bambini siamo vicini a voi” ha riscosso l’attenzione di tanti piccoli artisti. «Ci vuole cuore, ci vogliono le mani» è il messaggio lanciato dai giovanissimi, affiancati dalle loro famiglie agli ospiti di “Casa Lucia” con un video in cui sono raccolti i disegni e anche i volti di chi li ha realizzati. «La metà dei bambini ha mandato solo la foto dei disegni e gli altri la loro foto con le opere in mano - raccontano i promotori del progetto -. Alcuni hanno scritto poesie, o piccoli messaggi, e su nostra richiesta ci hanno mandato la loro voce per il video». Pedro, Natalia, Francesco, Adis e gli altri hanno disegnato storie familiari (come la visita di Tommaso e Filippo allo zio Toni ospite della casa di riposo), fiori, arcobaleni, abbracci, cuori e mani colorate, utilizzando le tecniche più diverse. «Forza nonni andrà tutto bene», «I nonni sono la cosa più bella della vita, una dolcezza infinita», «Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore» si legge nei fogli colorati. «In questo tempo così difficile e sospeso, abbiamo pensato a chi sta soffrendo, forse più di altri, il distanziamento sociale: le nonne e i nonni di Casa Lucia - sottolineano i Genitori per Pasiano -. La nostra speranza è che attraverso questa iniziativa arrivi loro l’affetto, il calore dei bambini e di tutti noi. Abbracci a distanza ricchi di amore per farli sentire un po’ meno soli. I disegni fanno da ponte. Ponti che, attraverso il cuore e le mani, trasformano il dolore e mettono in contatto. “Care nonne e cari nonni voi siete le radici profonde, noi bambini siamo le foglioline di un grande albero chiamato vita!” Grazie a tutti i preziosi contributi, che hanno permesso di realizzare il video che sarà proiettato a Casa Lucia. Raccomandiamo ai bambini di conservare i disegni, perché appena sarà possibile li consegneremo di persona e sarà una grande festa». © RIPRODUZIONE RISERVATA