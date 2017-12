"Caro poeta, caro amico". Successo a Londra per il libro-disco su Pasolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successo a Londra per la presentazione del libro-disco del pontino Andrea Del Monte "Caro poeta, caro amico" dedicato a Pier Paolo Pasolini, scrittore con mamma friulana (è sepolto a). Erano presenti ​il giornalista della Rai Marco Varvello, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby e la cantante jazz Filomena Campus all’incontro presso l’Italian Bookshop di Londra in cui il giovane cantautore di Latina ha presentato la sua novità.La serata coordinata da Alessandro Allocca, giornalista di Latina che vive e lavora a Londra, è stata aperta da Ornella Tarantola, direttrice dell’Italian Bookshop, che ha letto la poesia di Antonio Veneziani che ha dato il titolo allo stesso libro-disco: "Caro poeta, caro amico" per l’appunto. Prodotto dall’etichetta tedesca Sound System Records, questo libro-disco è un’opera musicale e letteraria composta da un album di dodici brani dedicati a Pier Paolo Pasolini. Tra questi anche uno di Giovanna Marini.Il libro invece contiene varie interviste a persone che hanno conosciuto Pasolini o hanno collaborato con lui o che si sono interessate alle varie tematiche pasoliniane. Ebbene, tra un'esibizione e l’altra, oltre che sull’arte e la generosità di Pasolini, si sono discusse anche alcune di queste interviste: quella di Ninetto Davoli, Tullio De Mauro, Giancarlo De Cataldo, Walter Siti e Pino Bertelli. Allocca ha ricordato, tra l’altro, i traguardi finora raggiunti dal giovane cantautore di Latina: premio della critica al Cantagiro, partecipazione a due edizioni di Sanremo On e collaborazione con John Jackson, chitarrista di Bob Dylan.