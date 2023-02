Militare in gabbia e "Cospito libero", la parodia di un carro fa scattare l'intervento dei carabinieri al Carnevale di Maniago

MANIAGO - Esplode un caso al Carnevale dei ragazzi di Maniago. Un carro allegorico, che sfilava regolarmente lungo le vie del centro, riportava il messaggio "Esercito al 41 bis" e subito sotto la frase "Cospito libero". Il carro era autorizzato ed il tema - pacifista - era stato descritto agli organizzatori. Il riferimento ironico era alla cannonata sparata per errore dall'Esercito contro un allevamento di galline ovaiole di Vivaro durante un'esercitazione. Fatto per il quale non è stato individuato alcun responsabile. E l'imprenditore che aveva subito il danno sta ancora attendendo di essere risarcito. Il carro era organizzato dai "Libertari" di Pordenone, movimento dell'area anarchica cittadina. I responsabili sono stati fermati e identificate dalle forze dell'ordine al termine della sfilata.