SACILE - La carne di capriolo insieme agli scampi, dentro una paella spagnola. Avranno di che stupirsi i giudici del concorso svizzero dedicato al piatto tipico iberico. Ma dato che a proporre l'originale ricetta è l'autore della miglior paella valenciana "straniera" del mondo c'è da scommettere che sarà una squisitezza.

Nella ricetta solo ingredienti friulani

Il capriolo arriverà da Barcis e friulani sono anche altri ingredienti della paella che intende preparare a Zurigo il sacilese Luca Zanette: ancora da Barcis la peta, da Caneva invece il figo moro, l'olio e il vino Verdisio, dall'Adriatico gli scampi. La sfida lo vedrà impegnato anche nella preparazione del tipico stuzzicchino spagnolo a base di pane e fantasia (dai frutti di mare, al formaggio, alla carne): le tapas.

Chi è Luca Zanette

L'appassionato cuoco che l'anno scorso fu finalista al World paella's day di Valencia ha deciso di sperimentare l'originale mix tra prodotti locali e il piatto nazionale iberico. «L'ho fatto con specialità venete, ora con quelle della mia regione, ma ho notato maggior attenzione da parte dei nostri vicini, entusiasti dell'idea». Mentre sembra che da noi si faccia più fatica a comprendere l'importanza di portare nel mondo i prodotti di qualità che contraddistinguono il nostro agroalimentare.

«Vado a far conoscere le nostre specialità»

A Zurigo, Luca è stato invitato alla gara dalla locale comunità spagnola e non si fa troppe illusioni: «Vado a far conoscere le nostre specialità, vincere sarà invece impossibile». Però lo era anche l'anno scorso contro 26 quotati chef di tutto il mondo e invece accadde l'impensabile. La vittoria di un italiano al cospetto dei più famosi cuochi di paella del paese è evento che si è concretizzato 2 sole volte in oltre 60 anni di concorso. A Zurigo il nostro sarà chiamato a destreggiarsi non solo con la paella. Per la prova dedicata alle tapas, Luca ha chiesto aiuto al forno sacilese Fermento, che ha preparato per lui un pane con semi antichi. La sua proposta si chiamerà La lenza di Mattia e sarà composta da prosciutto di ricciola, stracciatella di bufala veneta e una spruzzata di prosecco. Per l'esperienza svizzera la squadra di Zanette sarà composta anche dal trevigiano Daniele Cattelan della pescheria di Francenigo e dal pordenonese Paolo Malvani.

Una vera passione, quella di Luca Zanette che, nato di tutt'altro mestiere, sta seriamente riflettendo se non sia il caso, a 48 anni, di cambiare vita e darsi 100% alla sua vera passione: la paella e più in generale la cucina.