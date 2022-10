Carburanti: in arrivo la super agevolata per i Comuni di confine

TRIESTE - Una app per la gestione dello sconto carburante (dal primo gennaio 2024) e una maggiorazione dei contributi che può variare da 1 a 10 centesimi per i cittadini residenti nei Comuni che distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato. Sono queste le due principali novità previste nel disegno di legge 175, illustrate dall'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro durante i lavori della IV Commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia presieduta da Mara Piccin (Fi). Il provvedimento prevede dunque di incrementare la misura dei contributi da 1 a 10 centesimi per litro a favore dei residenti nei Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato, creando così una super agevolata per una fascia 0. Le risorse riservate alla misura erano pari a 40 milioni di euro, recentemente innalzate a circa 60 milioni, mentre gli incassi della Regione si aggirano intorno a 110 milioni di accise.