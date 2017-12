La carica dei quattromila per salutare il nuovo anno

di Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Il veglione pordenonese sfida la paura, stasera piazza XX Settembre si prepara ad accogliere migliaia di persone (si stimano 3-4 mila presenze) per il veglione di San Silvestro. La festa inizierà concretamente alle 22, quando il dj set di Lino Lodi (prima) e il concerto di Leee John degli Imagination (dopo) animeranno il capodanno del capoluogo. E festa dovrà essere, senza patemi.Per permettere alle migliaia di pordenonesi che si godranno l'evento di piazza di sfidare - vincendola - la paura, le istituzioni hanno giocato d'anticipo. Già prima di Natale si è riunito il commutato per l'ordine e la sicurezza. Prefettura, Questura e politica hanno dialogato per capire dove e come innalzare il livello d'attenzione. Il terrorismo globale e globalizzato sembra un concetto estremamente distante da una realtà piccola come quella pordenonese, ma farsi trovare impreparati sarebbe imperdonabile. Ecco perché stasera piazza XX Settembre sarà praticamente un fortino...