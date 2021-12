Capodanno in piazza a Pordenone, più spazio o capienza ridotta: la strategia per salvare l'evento

PORDENONE - L’ora cruciale scoccherà questa mattina. La sede? La solita, la Prefettura, dove negli ultimi due anni si sono decisi i destini degli eventi pubblici del capoluogo. Si deciderà lì anche il futuro a brevissimo termine del Capodanno in piazza a Pordenone. Con una possibilità per salvarlo: ridurre il numero massimo di persone ammesse o ampliare lo spazio per continuare ad accoglierne mille. Sarà il Comitato per l’ordine e la sicurezza a decidere.

IL BIVIO

Ieri si è riunita la giunta. Il Comune vuole fare il Capodanno in piazza, non è una novità. Ma per la prima volta con la possibilità di cambiare le norme «per aumentare la sicurezza», ha spiegato il vicesindaco Loperfido. Quindi meno persone (difficile) o l’aumento della superficie della piazza (più praticabile) per aumentare il distanziamento. Dal canto suo, il prefetto Lione ha ricordato che «le norme esistono già, dovranno essere rispettate».

Prima però sono pesate le parole del presidente regionale Fedriga a Radio 105: «Gran parte dei sindaci in Friuli Venezia Giulia ha sospeso le feste in piazza durante le festività, una scelta che condivido. Per il resto l’attività turistica ed economica sta avendo una buona risposta considerando il momento». Una presa di posizione precisa, che rischia di andare in contrasto con la volontà del Comune di Pordenone. Il sindaco Ciriani però è stato chiaro: annullare l’evento, nonostante il Green pass rafforzato, significherebbe dare un messaggio sbagliato. In poche parole, prendere a picconate la speranza in una vera ripresa della vita sociale.



EPIFANIA



Intanto per il secondo anno consecutivo, dopo oltre vent’anni di tradizione, a causa del Covid giunge nuovamente lo stop al “Panevin” della Comina, organizzato da Cittadella della formazione e della solidarietà Fondazione Opera Sacra Famiglia, Associazione Panorama e ProPordenone. «Nonostante fossimo in grado di mettere in atto tutte le precauzioni per garantire il distanziamento sociale – spiega Eugenio Adriano Rosset, presidente Cittadella, assieme a Gianni Furlan, presidente della Panorama – abbiamo deciso di annullare l’evento. Spiace, perché è un momento di aggregazione importante per la nostra comunità, ma è una scelta giusta e doverosa. Contiamo che molti altri sodalizi prendano esempio da noi. In fin dei conti questo non è un addio, bensì un arrivederci all’Epifania 2023».

Il “Panevin” della Comina da diversi anni è “ecologico” perché rispettoso dell’ambiente, aperto a tutta la cittadinanza e in particolar modo a tutte quelle associazioni o a gruppi di persone che, per rispetto delle regole anti-inquinamento, negli anni si erano viste costrette a rinunciare al proprio falò epifanico. Per salvaguardare l’aspetto ambientale e nello stesso tempo la trasmissione delle tradizioni, nel gennaio 2013 Cittadella della formazione e solidarietà Fondazione Opera Sacra Famiglia, ProPordenone e Associazione Panorama avevano creato il primo falò “ecologico” di una lunga serie: la pira è composta soltanto di legno e ramaglie di legno e lo spegnimento viene effettuato da personale professionista secondo i principi della combustione eco-sostenibile: l’acqua viene nebulizzata e lo spegnimento avviene per soffocamento. L’antica tradizione dell’accensione del grande fuoco è sempre accompagnata da filastrocche e litanie augurali in dialetto pordenonese, degustando pinza e vin brulè. Su prenotazione, in Comina, seguiva la cena a base di pasta e fasioi, cotechino e brovada.