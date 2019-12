Capodanno a Pordenone, l'arte video con Palma e dj Ringo

PORDENONE - Nel Capodanno pordenonese ritornano per il secondo anno le immagini proiettate sui palazzi di piazza XX Settembre in alternativa ai fuochi d'artificio, mentre sul palco si alterneranno, a partire dalle 21.30, dj Ringo e Giuliano Palma. Il conto alla rovescia sarà infatti nuovamente accompagnato, questa sera, dal videomapping, ossia le spettacolari e coinvolgenti animazioni in 3D proiettate sulle facciate dei palazzi, realizzate dall'azienda pordenonese TCrea. Dopo il debutto e il successo dello scorso anno, la formula si rinnova, alzando la posta, con un progetto ancora più spettacolare. Dal punto di vista narrativo, sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, con i festeggiamenti del capodanno dagli anni Venti a oggi. A caratterizzare ogni epoca presa in esame, costumi e ambientazioni d'epoca e una colonna sonora a tema. Dal punto di vista dello show, sarà ancora più d'impatto con l'utilizzo di un maggiore numero di fari e raffinati effetti speciali, che lasceranno tutti a bocca aperta.



PISTA DI PATTINAGGIO

Durante la serata saranno aperte e operative sia la pista di pattinaggio sul ghiaccio sia le Casette, che dispenseranno golose pietanze e stuzzichini di ogni tipo, vini deliziosi e birre di carattere. Protagonisti della festa organizzata dal Comune di Pordenone con Complotto Adriatico e le casette di Natale saranno invece Giuliano Palma e dj Ringo: il primo, con alle spalle una carriera cominciata nel 1987 con il gruppo Casino Royale, è uscito nel 2016 con il suo più recente progetto artistico groovin', un album nel quale si celebrano brani internazionali e della musica italiana con il suo inconfondibile stile. Il secondo, direttore artistico di Virgin Radio, è uno conduttore radiofonico e disc jockey di successo. Capelli biondi e sempre col sorriso, ha condotto e presentato vari programmi televisivi, ed è anche stato concorrente dell'Isola dei Famosi. Concerto di fine anno.



CONCERTO AL VERDI

Prima però del countdown in piazza, il commiato al 2019 e il saluto beneaugurante all'anno nuovo arriveranno dalla 40ma edizione del Concerto di Fine anno promosso dal Centro iniziative culturali, con a Sofia Sinfonietta diretta dal maestro Svilen Simeonov, con la partecipazione del violinista solista Pavel Berman, L'appuntamento è per questo pomeriggio alle 16, al Teatro Verdi, dove il sipario si alzerà sui 50 strumentisti della compagine bulgara impegnati in un programma d'eccezione. Il concerto si aprirà infatti con il Concerto in Re maggiore op. 61 per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven e proseguirà con pagine di Johann Strauss Sohn (Ouverture da Die Fledermaus), Josef Strauss (Plappermaulchen op.245, Polka schnell), Johann Strauss Sohn (Champagner-Polka op. 211, Polka dello Champagne) per suggellare il concerto sulle note di Jacques Offenbach e della sua Ouverture da Orphée aux Enfers. Con la 40ma edizione del Concerto di Fine anno, il Centro iniziative culturali si conferma il più longevo e qualificato operatore culturale del Friuli Occidentale. Altri appuntamenti. Continuano, anche il 31 dicembre e il giorno di Capodanno, gli appuntamenti fissi del Natale pordenonese. Le casette enogastronomiche di piazza XX Settembre resteranno aperte per tutta la giornata di oggi, a partire dalle 10.30, e fino a mezzanotte e oltre. La pista di pattinaggio osserverà invece i seguenti orari: al mattino dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14.30 fino all'una di notte. In mattinata, infine, edizione speciale del mercato.

Lara Zani © RIPRODUZIONE RISERVATA