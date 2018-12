Festa de 31 senza fuochi... ma arriva il video mapping

di Lara Zani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Il Capodanno pordenonese manda in soffitta i fuochi d'artificio e li sostituisce con uno spettacolo di video mapping, con proiezioni che trasformeranno l'aspetto della piazza. Sarà questa la principale novità del tradizionale countdown in piazza XX Settembre, che avrà invece come protagonista musicale The original Blues Brother band, già ospite del Pordenone Blues festival qualche anno fa.