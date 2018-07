Nuovo ospedale e Cittadella della salute: -730 giorni all'inaugurazione

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE -a Pordenone: iniziato il conto alla rovescia. Il direttore generale dell’Aas5 Friuli Occidentale, Giorgio Simon, e Roberto Davoli, consigliere delegato della società cooperativa Cmb di Carpi, capogruppo del raggruppamento temporaneo con l’Impresa Polese di Sacile, hanno firmato infatti l’atto aggiuntivo e integrativo al contratto di appalto.La firma è stata l’occasione per fare il punto sull’andamento dei lavori, in fase di esecuzione già dal 27 aprile 2017. Per quanto riguarda il nuovo ospedale, in questi giorni nel cantiere sono fatti i getti delle prime. Nel corso dell’anno è prevista la costruzione di parte delle strutture dell’edificio. I lavori stanno proseguendo secondo le previsioni del cronoprogramma di contratto e la conclusione è fissata a novembre 2021.Nell’area della Cittadella della salute, invece, sono in corso di realizzazione le pareti chiodate sui lati degli scavi in corrispondenza di via Montereale e vial Rotto. Seguiranno poi, le fondazioni e la costruzione di parte delle strutture. Dall’approvazione del progetto esecutivo, il raggruppamento ha a disposizione due anni di tempo per il completamento dell’edificio entro il mese di luglio del 2020.Il ritmo dei lavori di scavo è pari a circa 800, 1000 metri cubi al giorno. Intorno al 12 agosto prossimo dovrebbe essere conclusa la prima fase dello scavo. Ci sarà un breve stop dei lavori durante la settimana di Ferragosto e poi, si riprenderà realizzando i magroni su tutta la superficie. La firma dell’atto è avvenuta ieri, mercoledì 18 luglio, nella sala della direzione medica nel padiglione "c" dell’ospedale, alla presenza dell’ufficiale rogante, Alberto Fontana, e di Loretta De Col, responsabile del procedimento.«Una giornata importante - dice Davoli -, perché. Abbiamo circa tre anni di opere davanti e confidiamo di rispettare i termini contrattuali». «Col passaggio del progetto dalla fase definitiva a quella esecutiva - dice De Col -, abbiamo apportato delle modifiche che hanno comportato degli aumenti di volumetrie e, in generale, dei miglioramenti progettuali. Ci sono stati anche importanti adeguamenti normativi, per effetto di normative entrate in vigore dopo la conclusione del progetto definitivo, che riguardano l’impiantistica elettrica e la sicurezza antincendio, in particolare i cavi elettrici, e quella meccanica, cioè le unità di trattamento aria».«Una data da ricordare, dopo quella del 4 ottobre 2016, in cui abbiamo firmato l’avvio dei lavori - dice Simon -; la cosa importante è che tocchiamo con mano in cantiere quello che sta accadendo. Inizia il conto alla rovescia:per la Cittadella della salute e novembre 2021, speriamo anche prima, per l’ospedale».