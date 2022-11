SAN VITO - Ha cominciato a dedicarsi alla musica suonando con le pentole della cucina di casa, da bambina, per poi passare al canto, e ora frequenta le case discografiche e punta a Sanremo Giovani 2023, reduce da una vittoria all'ultima edizione de Il Cantagiro a Fiuggi, nella categoria interpreti. Una storia di talento, ma anche di riscatto, quella di Nicole Perini, cantante 27enne di San Vito, che negli ultimi mesi sta collezionando una serie di successi, dopo un lungo periodo difficile, tra attacchi di panico e progetti lavorativi ostacolati dalla pandemia.

IL VIDEO

La rinascita' è cominciata dopo aver pubblicato un video in cui cantava su Instagram: è stata contattata dalla talent scout di bellezze Cinzia Baradel e invitata ad esibirsi in una sfilata. «A casa non ho mai smesso di cantare - racconta - , ma era da 9 anni che non affrontavo un pubblico. Avevo vinto due volte il concorso Percoto Canta, da ragazzina, e poi mi sono bloccata». A fine estate è arrivata l'occasione di cantare al Gala della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha interpretato Io te da soli di Mina, uno dei suoi miti. Ma è con l'autunno che è entrato nel vivo il periodo di svolta per Nicole, che nelle scorse settimane ha stregato il pubblico de Il Cantagiro con una cover di Margherita di Cocciante, e guadagnato il primo posto. Proprio in questi giorni, inoltre, la giovane è impegnata nella registrazione di due inediti, scritti proprio da lei, nello studio di Musicantiere, a Massa Carrara. «Scrivere testi e cantare sono sempre stati i miei modi preferiti di esprimermi». Uno dei due brani parla dell'incontro di due ragazzi, «le pecore nere' di un gruppo, e l'altro di un padre che non c'è mai stato e di un riscatto. Testi che per me hanno un significato, ma in cui ognuno potrà rispecchiarsi a modo suo».

LA STORIA

«Mia mamma dice che cantavo già quando ero nella sua pancia - sorride Nicole - da piccola facevo i concertini in casa con lei e la nonna, le mie più grandi fan, che hanno creduto in me anche quando non riuscivo a farlo io. Non potendo acquistarmi una batteria, mi avevano preso delle bacchette perché così potevo suonare, che era un altro mio desiderio, e io le usavo sulle pentole». A 11 anni Nicole ha iniziato a studiare canto tra le sedi di San Vito e di Pordenone dell'associazione Cem (Cultura e musica), proseguendo fino a poco prima dei vent'anni. Altra soddisfazione «l'acquisto del microfono e degli strumenti per allestire un impiantino per cantare nella mia stanza, con il mio primo stipendio e con l'aiuto di mamma e nonna». Poi il periodo buio e la lontananza da qualsiasi tipo di palco, ma allo stesso tempo il lavoro intenso per guadagnare l'indipendenza.

IL LAVORO

Dopo il diploma all'Isis Sarpi di San Vito, la 27enne ha lavorato come commessa nel settore dell'abbigliamento, e talvolta anche come barista. «Nel 2019 ho aperto un negozio di vestiti a Eraclea Mare: un'esperienza dura, stroncata nel giro di poco dalle difficoltà legate all'arrivo del Covid». Quindi è «tornata alla base», a San Vito, e nella nuova stanza tutta sua ha portato l'impiantino che aveva nella casa materna. Adesso vuole riprendere lo studio del canto e intraprendere anche quello del pianoforte, «che mi permetterebbe di accompagnarmi da sola». Ama molto le voci di Whitney Houston e Aretha Franklin, ma tra gli idoli ci sono soprattutto Mina, Vasco Rossi, Mia Martini e Rino Gaetano. Tra i giovani, apprezza Ultimo e i Maneskin. Il sogno più grande per Nicole, è «vivere di musica, trasmettere emozioni e accompagnare i ricordi delle persone attraverso le canzoni». La 27enne punta a tornare a Il Cantagiro nel 2023, ma nella categoria autori, e a concorrere per salire sul palco dell'Ariston, tra le nuove proposte, l'anno successivo. «So bene quanto abbia sofferto Nicole, che per me è un'amica aggiunge l'assessora al futuro di San Vito Giulia Napoli, vicina ai talenti del territorio ; per lei la musica è sempre stata un'ancora di salvezza. Sono felice per questo suo periodo di luce, dopo il buio».