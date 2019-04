Canna fumaria a fuoco, famiglia svegliata da automobilista di passaggio

MANIAGO - L'allarme lanciato da un passante ha scongiurato gravi rischi per una famiglia di Campagna di Maniago che stava dormendo mentre la loro abitazione stava andando a fuoco a causa del surriscaldamento della canna fumaria. L'episodio si è verificato attorno alle 3 della scorsa notte in via dei Meassi: la richiesta di soccorso era partita da un'automobilista che transitava sulla strada prospiciente. Immediato l'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Maniago coadiuvata da un secondo equipaggio proveniente dal Comando di Pordenone: i pompieri hanno provveduto ad abbassare le temperature del camino raggiunto tramite l'autoscala, dal momento che il tetto era reso viscido dalla pioggia che cadeva e dal muschio cresciuto sulle tegole.



Le stesse squadre hanno anche effettuato una verifica dell'ossido di carbonio all'interno dell'abitazione per l'avvenuta fessurazione del camino a causa del forte calore. Per questa ragione sono stati accuratamente ventilati i locali a tutela della sicurezza dei componenti della famiglia, che ignari dell'accaduto dormivano e sono stati svegliati dal passante che ha suonato al citofono per avvisarli delle fiamme sulla copertura.

