Cani e gatti, dalla Regione Friuli Vg arriva mezzo milione di euro di aiuti

Sostegni finanziari fino a mezzo milione di euro nell'arco di dieci anni sono previsti dalla Regione Fvg per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture di ricovero per cani e gatti. La Giunta regionale, infatti, ha varato nuove regole promosse dal vicepresidente Riccardo Riccardi, assessore alla salute, in applicazione della legge regionale 20 del 2012. I contributi sono destinati ai Comuni, sia in forma individuale che associata, ma anche agli enti pubblici non di diritto pubblico iscritti al registro nazionale del Terzo settore e ai privati, a condizione che questi ultimi possano vantare una convenzione con uno o più Comuni proprio per il ricovero dei piccoli amici. In sede di esame del regolamento da parte del Consiglio delle autonomie locali, sono state avanzate diverse richieste di integrazione del testo, ma al momento attuale Riccardi e la Giunta Fvg hanno ritenuto di accoglierne una parte.



COLONIE

In particolare il via libera della Giunta riguarda la possibilità di finanziare anche le colonie feline, purché contino almeno 10 gatti e il sostegno economico regionale non superi complessivamente i 50mila euro all'anno fra tutte le colonie feline, attribuendo priorità a quelle più numerose. Le regole disciplinano la necessità di documentazioni catastali e progettuali da allegare alle domande di contributo a seconda che si tratti di ristrutturazioni o di nuove costruzioni dei ricoveri per animali. La Regione, in ogni caso, stabilisce una scala di priorità nella definizione della graduatoria per assegnare i soldi: 5 punti se il richiedente sia un ente pubblico, altri 5 punti se si tratti di Comuni convenzionati con la struttura, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, di numero superiore a 10; 5 punti se la richiesta di contributo sia inferiore a 100mila euro, 5 punti se siano assenti strutture analoghe nel territorio comunale e ancora 5 punti se si tratti della prima richiesta di contributo. Una nuova realizzazione di oasi felina vale 25 punti, invece l'ammodernamento di una struttura esistente ne conta 10. Infine 5 punti andranno a chi proponga il rifacimento dei reparti di ricovero e custodia permanente o di oasi felina. La Regione, infine, prescrive che l'ammontare del contributo assegnato per l'acquisto di strutture che abbiano già fruito per la loro realizzazione o riqualificazione di contributi regionali sia decurtato dell'importo dei contributi percepiti negli ultimi dieci anni.