di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CANEVA - L'Ente nazionale protezione animali - sezione di Pordenone - ha chiesto al sindaco Andrea Gava di emettere un- si tratta dellaal civico 12 di via San Martino, nella frazione di Sarone - per la presenza di un nido di civetta con all'interno due uova. «Abbiamo chiesto al primo cittadino afferma Aurora Bozzer, presidente dell'Enpa di firmare un documento, con il quale bloccare immediatamente ogni attività, perché i nidi dei rapaci, e non solo quelli, non possono essere né toccati né spostati. Pena la morte dei piccoli e la conseguente violazione dell'articolo 544 bis del codice penale».