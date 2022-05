CANEVA - La comunità canevese tutta piange la scomparsa di Giancarlo Rupolo, nato a Caneva nel 1945, molto conosciuto e apprezzato non solo perché fotografo di fama internazionale, ma soprattutto per le sue qualità umane. «Lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità - evidenzia il sindaco Dino Salatin -. A lui e alla sua famiglia va il saluto e la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale per una perdita così importante. Un saluto personale alla figlia Michela. Giancarlo per noi di Caneva era un'istituzione nel campo della fotografia e non solo, tanto che lo scorso anno è stato eletto Canevese dell'anno, un uomo dal profilo umile che con costanza, tenacia ed un approccio sempre conciliante, si è impegnato perseguendo durante tutto l'arco della sua vita innumerevoli attività, sempre riguardanti questioni fondamentali dei diritti dei lavoratori». Anche l'ex sindaco Andrea Gava ricorda che «è stato un premio meritato per una persona che ha sempre espresso una grande umanità, che è riuscito a a cogliere attraverso i suoi scatti l'anima delle persone. Nelle sue fotografie si colgono gli aspetti più profondi delle persone. Attraverso i suoi reportage è riuscito a portare all'attenzione dell'opinione pubblica aspetti della vita sociale, della cultura e delle tradizioni popolari, in maniera originale proprio per questo suo modo di raccogliere e mostrare i momenti». Sui social, il ricordo di diversi colleghi. Ezio Dal Cin di Sacile ha parlato di «un grande amico e fotografo, che ci ha insegnato tante cose, ad incominciare dal rispetto per gli altri. Lascia un vuoto immenso tra chi lo ha amato che difficilmente riusciremo a colmare». Domenico Florio rimpiange «un grande amico, compagno di grandi discussioni sulla fotografia e di infinite serate in compagnia». La fama di Giancarlo Rupolo, ha varcato ogni confine internazionale anche recentemente, la sua foto della sfida Best of Black & White, è stata infatti selezionata per essere stampata ed esposta alla Matca Gallery in Vietnam. Una sua foto è stata selezionata per il calendario di Amnesty International nel 50° Anniversario della sua fondazione, nel 2012 è stato nominato Autore dell'anno Fiaf per il Friuli Venezia Giulia e nel 2016 ha ricevuto il premio Afi Artista della fotografia italiana dalla Fiaf. Probabilmente i funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Caneva in settimana.