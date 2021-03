Bar con 2 clienti a bere vino seduti al tavolo: multa e stop di 5 giorni

CANEVA - I carabinieri della stazione di Caneva hanno multato e disposto la chiusura per cinque giorni di un bar della frazione di Sarone poer aver violato le disposizioni di sicurezza anti-Covid. I militari hanno verificato che alle ore 12.30 il bar era aperto e due persone erano sedute ai tavoli bevendo vino, in violazione della sospensione delle attività dei servizi di ristorazione prevista dalla zona «arancione» in atto in Friuli Venezia Giulia. Oltre alla multa di 400 euro (già pagata dai titolari in misura ridotta) è stata applicata la sanzione provvisoria della chiusura del bar, per impedire la prosecuzione delle violazioni. Il verbale verrà trasmesso alla prefettura di Pordenone.

