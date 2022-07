Azzannata al collo dal cane di famiglia: è gravissima. Operata d'urgenza

PORDENONE - Dramma oggi - 21 luglio - in Friuli: una donna di 79 anni, di Montereale Valcellina (Pordenone), è stata ricoverata in ospedale, in gravissime condizioni, dopo essere stata azzannata al collo dal cane di famiglia, uno Staffordshire.

L'aggressione è avvenuta attorno alle 7: sul posto stanno ancora operando i Carabinieri della locale stazione che stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda e il motivo per cui l'animale si sia accanito contro la proprietaria.

Appena giunta in Pronto soccorso, l'anziana è stata sottoposta a intervento chirurgico: la prognosi è riservata.

Il cane, un esemplare di circa un anno, è stato posto sotto sequestro.