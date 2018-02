Pincher incastrato tra i sedili dell'auto morde un ragazzo che tenta di liberarlo

di Paola Treppo

ROVEREDO IN PIANO (Pordenone) - Canecon letra idell'auto morde unsuccede alle 15.30 di oggi, domenica 11 febbraio, quando una squadra dei vigili del fuoco provenienti dalla sede di Sacile è intervenuta, su segnalazione della centrale del Sores di Palmanova, a, per liberare undi piccola taglia di razzale cui zampe erano rimaste incastrate sul sedie posteriore dell'auto in cui si trovava.Il dolore aveva reso particolarmentel'animale, tanto da mordere un ragazzo che che aveva cercato di liberarlo; così la squadra dei vigili del fuoco, dotata di dispositivi di protezione individuale, cioè di guanti molto resistenti, lo ha velocemente liberato con suo gran sollievo.