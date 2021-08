PORDENONE - Il primo ostacolo, quello della raccolta delle firme necessarie per presentare la lista, lo considera superato. Ora l'avvocato in pensione Vitto Claut dovrà depositare i numerosi incartamenti in municipio. Cosa che, come ha detto ieri dopo aver terminato la raccolta di firme, farà questa mattina.

«Abbiamo fatto tutti in un giorno e mezzo. La burocrazia e i cavilli sono tanti, speriamo che sia tutto a posto», ha aggiunto il quarto...

