«Questa è stata una cosa tremenda». Maria Luisa Rezzin lunedì mattina stava camminando nel giardino della casa nella quale vive da 43 anni. Con lei c’era il figlio, Giuliano Fioret, quando all’improvviso ha udito un forte rumore, di quelli che rimangono ben impressi. Un tonfo che ha fatto vibrare tutto, tanto che il figlio pensava si trattasse di una scossa di terremoto. Al momento Rezzin non si è preoccupata più di tanto: non aveva ancora visto quello braccio lungo della gru caduto nel suo giardino, che aveva abbattuto diverse piante e una parte della recinzione della casa. «Lì per lì – sottolinea – ho pensato che fosse successo qualcosa al camion che dalle prime ore della mattina stazionava nei pressi del complesso residenziale in fase di costruzione. Non ho visto in diretta quello che era successo, ma mi è bastato un brevissimo giro di ricognizione per capire la gravità della situazione. Si pensa sempre al peggio, ma questa volta, dal momento che non ci sono stati feriti, nel male è andata anche bene».

TERRORE



Una scena che, al solo pensiero, mette i brividi. L’anziana donna è solita occuparsi dei lavori di giardinaggio e si prendere cura, con passione, dei suoi fiori. Non vuole nemmeno immaginare cosa sarebbe accaduto se lei, ieri mattina, si fosse trovata sulla traiettoria del braccio precipitato. Un pensiero che l’angoscia, nonostante nel raccontare l’accaduto mostri calma e lucidità. Vicino a lei c’è il figlio: «Fortunatamente non si è fatto male nessuno – dice abbozzando un mezzo sorriso – e questo è quello che più conta». È lo stesso che pensavano altre persone che risiedono in via Planton e che ieri mattina, dopo quel tonfo tremendo, si sono spaventate. Ognuno, tra supposizioni e testimonianze sentite, è visibilmente preoccupato per le conseguenze che si sarebbero potute verificare.

Chi ha subito i danni maggiori è stata Maria Orenti, che abita di fronte al luogo in cui ieri mattina era stata posizionata l’autogrù. Non era in casa quando lo sbraccio è precipitato colpendo con una trave reticolare una parte del tetto della sua abitazione. Se il pilone d’acciaio, anziché piombare nel giardino fosse caduto con tutto il suo peso su quella stessa casa, gli effetti sarebbero stati devastanti. Praticamente inimmaginabili. Orenti era visibilmente scossa. Dalla strada correva piangendo verso la sua abitazione, temendo che i danni fossero peggiori rispetto a quelli che effettivamente ci sono stati. «Ero via, non ho visto la scena», si è affrettata a dire senza aggiungere altro. Al telefono, sfogandosi con un parente, è stata lapidaria: «È stata evitata una tragedia». Come non darle torto.