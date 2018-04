Le cade una finestra del ristorante in testa: cameriera in ospedale

di Paola Treppo

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (Pordenone) -al ristorantein via San Antonio a. Erano quasi le 18 di oggi, venerdì 20 aprile, quando, per cause in corso di accertamento, una dipendente delè stata colpita alla testa da una finestra che si è staccata, restandoNon è chiaro come l'infisso si sia staccato o scardinato. I colleghi hanno subito soccorso lache poi è stata assistita da una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova.Per la dipendente del ristorante La Baita e per i colleghi tanto lo spavento ma per fortuna la dipendente non ha riportatogravi; è stata portata all'ospedale di Splimbergo con l'autolettiga. Ha riportato un trauma alla. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo.