FRISANCO (PORDENONE) - Il Comune di Frisanco ha pubblicato il bando per la locazione del campeggio "Colvorona" che si sviluppa su un'area complessiva di 22.425 metri quadrati. L'amministrazione comunale ha realizzato, negli ultimi anni, dei lavori di completamento e ristrutturazione di alcune opere interne al campeggio, per garantire l'ottimale gestione della struttura ricettiva classificata a 2 stelle.



All'interno dell'area ci sono due strutture edificate, la prima con sala ristorante/bar, cucina completamente attrezzata, locale deposito e alloggio del custode, la seconda è una palazzina con i servizi e le docce a utilizzo dei campeggiatori, i quali hanno a disposizione 37 piazzole, con una superficie media di 70 metri quadrati. In alcune aree libere interne alla struttura sono installati giochi e attrezzature ludiche per bambini e ragazzi, come anche tavoli e punti barbecue, c'è anche un campo attrezzato per le attività sportive e ludiche quali la pallacanestro e la pallavolo. È stata installata una colonnina attrezzata per la manutenzione e ricarica di e-bike. All'esterno dell'area campeggio è disponibile un ampio parcheggio. L'importo annuale a base d'asta, sul quale l'offerente dovrà formulare la propria offerta in aumento, è stabilito in 5mila euro. Il contratto di locazione ha durata di 6 anni, rinnovabile.



L.P.